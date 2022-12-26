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    Bağcılar’da, çıkarıldıkları eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlediler

    Eğlence mekanında gürültü yaptıkları gerekçesi ile çıkarılan 2 kişi, Uzi marka silahlarla dönerek mekana ateş açtı. Silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 26.12.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:42
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    Bağcılar’da, çıkarıldıkları eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlediler

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına ve eve, dün saat 08.15'te silahlı saldırı düzenlendi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eğlence mekanının işletmecisi S.Y. ile evin sahibi S.B. arasında bir husumet olmadığı belirlendi.

    Eğlence mekanına ve eve çok sayıda fişek isabet ettiği tespit edildi. Olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirildi.

    Aracın içinden mekana ateş açtılar

    DHA’nın haberine göre; çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, seyir halinde ilerleyen bir aracın içerisinden 2 şüphelinin, S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına doğru Uzi marka makinalı silah ve tabancayla rastgele ateş açtığını belirledi.

    Bağcılar’da, çıkarıldıkları eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlediler ViDEO

    Bağcılar’da, çıkarıldıkları eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlediler #1

    Saldırının sebebi gürültü çıktı

    Araç içerisinden ateş açan şüphelilerden B.Ç., aynı gün suça konu olayda kullanılan silahlarla yakalandı. B.Ç. sorgusunda, eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra işletmecinin çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğunu, iş yerine ateş açtıklarını anlattı.

    Şüpheli B.Ç., mala zarar verme, meskun mahalde ateş etme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silahlar kanuna muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi.

    Bağcılar’da, çıkarıldıkları eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlediler #2


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