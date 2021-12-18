Daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek görünümlü iş yerine yapılan baskında, kumar oynayan 38 kişi yakalandı. Şahıslara, 50 bin 768 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da yaptıkları çalışmalarda, 14 Aralık Salı günü 100’üncü Yıl Mahallesi'nde dernek görünümlü bir iş yerinde denetim yaptı.

İş yeri içerisinde 38 kişinin tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıkları tespit edildi.

Bina içinde yapılan arama sonucu 3 adet televizyon, 1 adet fanus, 2 adet kamera, çok sayıda tombala topu ve pulu ele geçirildi.

DAHA ÖNCE MÜHÜLENDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalarda, iş yerinin aynı suçtan 11 Temmuz 2021 tarihinde mühürlendiği ve 13 Aralık'ta mühür bozmak suretiyle iş yerinin yeniden kumar oynanması için faal hale getirildiği ortaya çıktı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Konu ile ilgili iş yerinde bulunan 38 kişiden her birine toplam 50 bin 768 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Bağcılar’da, dernek görünümlü kumarhaneye operasyon VİDEO



TEKRAR MÜHÜRLENDİ

Ayrıca iş yeri sorumlusu M.A. (30) isimli kişi hakkında, ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı. İş yeri tekrar mühürlenerek faaliyetine son verildi.