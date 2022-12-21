Bağcılar'da doktora saldıran şahıs adliyede

55 yaşındaki doktoru yumrukla saldırarak kanlar içerisinde bırakan Yasin İ., gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da doktora şiddet dehşeti yaşandı.

Bağcılar Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde dün saat 15.00 sıralarında Yasin İ. (28) isimli şahıs, muayene olmayacağı halde aile sağlığı merkezine geldi ve birkaç kez tuvalete girip çıkarak şüpheli hareketler sergiledi.

Görevli Doktor Mahmut Doğan (55) ise şahsı uyardı ancak Yasin İ., doktorun uyarısına tehditle karşılık verdi.

Doktor Doğan ise alt kata inerek görevlilerden polis çağırmalarını istedi.

Doktora saldırdı

Şüpheli şahıs, tam kapıdan çıkacağı sırada Dr. Mahmut Doğan’a yumruklarla saldırdı.

Doktor, sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan Yasin İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi’nde işlemleri biten zanlı, adliyeye sevk edildi.

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"Lavaboya girdim"

Saldırgan Yasin İ. emniyette verdiği ifadesinde, “16.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842. Sokak üzerinde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezi'ni yürürken gördüm ve içeride lavaboya girmek istedim. İkinci katına çıkarak lavaboya girdim. Ben lavaboda 5 dakika küçük abdestimi yaparak çıktım. Sonrasında tekrar girerken doktor olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs wc önünde bekliyordu. Ardından kalan küçük abdestimi yaparak 1 dakika sonra tekrar çıktığımda doktor şahıs bana 'Sen kimsin?' diye sordu.

"Benimle dalga geçtiğini düşünerek arkamı dönerek aşağı indim"

Ben de vatandaş olduğumu, devletin yeri olduğunu lavaboya kullandığımı söyledim. O da bana 'Burası devletin yeri değil, burasının kirasını ben ödüyorum. Benden izin almadan girmeyeceksin' dedi. Benimle dalga geçtiğini düşünerek arkamı dönerek aşağı indim. O da benimle beraber aşağı kata doğru bana polis çağıracağını söyleyerek gitmememi söyledi.

"Can havliyle bir iki defa yumruk attığımı hatırlıyorum"



Ben de tam yine arkamı dönüp çıkarken benim sırtımdan montumdan tutarak geri içeriye doğru çekti. Montum yırtıldı. Ben de o can havliyle bir iki defa yumruk attığımı hatırlıyorum, Sonrasını hatırlamıyorum. En son polislerin gelerek beni aldığını hatırlıyorum. Kamera kayıtları da beni destekler.” ifadelerini kullandı.



