Bağcılar'da doktoru darbeden şahıs tutuklandı 

Aile sağlığı merkezinde doktor Mahmut Doğan'ı darbeden saldırgan Y.İ.'nin 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Sağlıkta şiddetin yeni adresi İstanbul.

Bağcılar ilçesindeki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde dün şiddet olayı yaşandı.

Dün öğle saatlerinde sağlık merkezine giden 28 yaşındaki Yasin İ. isimli şahıs, muayene olmayacağı halde birkaç kez tuvalete girip çıkarak şüpheli hareketlerde bulundu.

Doktoru tehdit etti

Durumu fark eden 55 yaşındaki görevli Doktor Mahmut Doğan da şahsı uyardı.

Uyarıldığı için öfkelenen Yasin İ., tehditle karşılık verdi. Bunun üzerine Doğan, alt kata inerek görevlilerden polis çağırmalarını istedi.

Tekme ve yumruklarla saldırdı

Kapıdan çıkacağı sırada doktor Doğan’a tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Darbe alan doktor da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri biten zanlı, adliyeye sevk edildi.

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İfadesi ortaya çıktı

Yasin İ. emniyette verdiği ifadesinde, “16.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842. Sokak üzerinde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezi'ni yürürken gördüm ve içeride lavaboya girmek istedim. İkinci katına çıkarak lavaboya girdim. Ben lavaboda 5 dakika küçük abdestimi yaparak çıktım. Sonrasında tekrar girerken doktor olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs wc önünde bekliyordu. Ardından kalan küçük abdestimi yaparak 1 dakika sonra tekrar çıktığımda doktor şahıs bana 'Sen kimsin?' diye sordu.

Ben de vatandaş olduğumu, devletin yeri olduğunu lavaboya kullandığımı söyledim. O da bana 'Burası devletin yeri değil, burasının kirasını ben ödüyorum. Benden izin almadan girmeyeceksin' dedi. Benimle dalga geçtiğini düşünerek arkamı dönerek aşağı indim. O da benimle beraber aşağı kata doğru bana polis çağıracağını söyleyerek gitmememi söyledi.

"Can havliyle bir iki defa yumruk attım"

Ben de tam yine arkamı dönüp çıkarken benim sırtımdan montumdan tutarak geri içeriye doğru çekti. Montum yırtıldı. Ben de o can havliyle bir iki defa yumruk attığımı hatırlıyorum, Sonrasını hatırlamıyorum. En son polislerin gelerek beni aldığını hatırlıyorum. Kamera kayıtları da beni destekler.” ifadelerini kullandı.

Basit yaralama suçundan tutuklandı

Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, saldırganın ‘Basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.