Bağcılar’da, düşük fiyata otomobil vaadi ile dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Piyasanın altında fiyatlarla ikinci el otomobil satarak müşterilerin güvenlerini kazanan 2 şüpheli, yaklaşık 70 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir otomotiv firması hakkında gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, mayıs ayında kurulan firmanın iki ortağı A.G. (43) ve S.C.'nin (39) önce kendi sermayeleriyle satın aldıkları ikinci el otomobilleri, zarar etmek pahasına, piyasa değerinin altında bir fiyata satarak müşterilerinin kar etmelerini sağladıkları tespit edildi.

TOPLADIKLARI PARALARI İADE ETMEDİLER

Bu yolla güvenini sağladıkları müşterilerini daha sonra başka otomobil almak için para vermeye ikna eden zanlıların, araçları teslim etmedikleri, topladıkları paraların da iadesini yapmadıkları belirlendi.

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YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRA TOPLADILAR

Mayıs ayından bu yana yaklaşık 300 araç satışı yapan zanlıların müşterilerinden yaklaşık 70 milyon lira topladıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen iki zanlı, Bahçelievler'deki bir otelde yakalandı.

AKRABALARINI DA MAĞDUR ETTİLER

Mağdur olduğu iddiasıyla polise başvuranlar arasında zanlıların akrabalarının yanı sıra farklı illerden kişilerin de olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinde dolandırıcılık iddialarını reddeden şüphelilerin, müşterilere borçlarını ödeyeceklerini söyledikleri kaydedildi. Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.G. ve S.C. tutuklandı.