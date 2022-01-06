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Bağcılar'da emlak ofisini kumarhaneye çevirdiler

Bağcılar'da emlak ofisini kumarhaneye çevirdiler

Polis ekiplerinin bir emlak ofisine düzenlediği baskında, gizli bölmede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira idari para cezası kesilirken, iş yeri ise mühürlendi.