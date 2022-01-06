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    Bağcılar'da emlak ofisini kumarhaneye çevirdiler

    Polis ekiplerinin bir emlak ofisine düzenlediği baskında, gizli bölmede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira idari para cezası kesilirken, iş yeri ise mühürlendi.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 14:00
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    Bağcılar'da emlak ofisini kumarhaneye çevirdiler

    İstanbul Bağcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde 'emlak ofisi' olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı istihbaratını aldı.

    EMLAK OFİSİNE BASKIN

    Harekete geçen ekipler, dün gece saat 23.00 sıralarında gayrimenkul ofisine denetim gerçekleştirdi.

    Bağcılar'da emlak ofisini kumarhaneye çevirdiler ViDEO

    KUMAR OYNAYAN 4 KİŞİ, GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

    Baskında, ofis içerisinde bulunan gizli bölmede 4 kişinin 'poker' olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıkları anlaşıldı.

    Bağcılar da emlak ofisini kumarhaneye çevirdiler #1

    5 BİN 344 LİRA PARA CEZASI

    Bunun üzerine emlak bürosundaki 4 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 'Kumar Oynamak' içerikli 34. Maddesi uyarınca toplam 5 bin 344 lira idari para cezası verildi.

    Ofis sorumlusu C.T.ye ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan işlem yapıldı.

    İŞ YERİ KAPATILDI

    İfadesi alınarak adli makamlara sevk edilen C.T. serbest bırakılırken, iş yerinin ise mühürlenerek faaliyetine son verildiği belirtildi.


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