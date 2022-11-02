- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bağcılar’da, eşini uyurken başından vurdu
Bağcılar’da, eşini uyurken başından vurdu
Uyuyan eşi Kudret K.’yi başından vuran Faruk K., gözaltına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren Kudret K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- 02.11.2022 - 13:39
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde, bugün saat 08.30 sıralarında, Faruk K. (38) isimli şahıs elinde silahla eşi Kudret K.’yi (32) uyuduğu sırada başından vurdu.
Sesi duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Kudret K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cinayetin ardından evi terk etmedi
DHA’nın haberine göre; cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K., gözaltına alındı.
Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Küçük kızları, cinayet sırasında evdeydi
Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.