Bağcılar'da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi

Bağcılar'da evini ilaçlatan kişi yüzünden 16 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı.

2'si çocuk 16 kişiyi zehirlendi

Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi.





Sağlık durumları iyi

Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerine sevkedildi

İHA'nın haberine göre, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. İlaçlanan dairede ilaçtan etkilenen birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binayı kontrol etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



