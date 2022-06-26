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    Bağcılar'da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi

    Bağcılar'da evini ilaçlatan kişi yüzünden 16 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 26.06.2022 - 07:25
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    Bağcılar'da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi

    İstanbul Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı.

    2'si çocuk 16 kişiyi zehirlendi

    Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi.

    Bağcılar da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi #1

    Sağlık durumları iyi

    Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bağcılar da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi #2

    Ekipler olay yerine sevkedildi

    İHA'nın haberine göre, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. İlaçlanan dairede ilaçtan etkilenen birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binayı kontrol etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bağcılar da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi #3

    Bağcılar da evini ilaçlattı: 16 kişiyi zehirledi #4


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