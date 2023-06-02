DHA

İstanbul'da bir İETT kazası daha yaşandı.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş, kapının açılmasını bekledi.

Otobüsün kör noktasında beklerken manevra sırasında tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi.

Çevrede bulunanlar, otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak şu ifadeleri aktardı;

Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur.