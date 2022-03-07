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- Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
- DHA
- 07.03.2022 - 13:03
- Güncelleme : 07.03.2022 - 13:04
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mağazadan hırsızlık ihbarı aldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
İnceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.’nın ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktı.
SEPETİN İÇİNDEKİ 690 DOLARI ÇALDI
Sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam ettiği sırada iş yerinin güvenlik görevlisi A.K.’nın çanta içerisinde bulunan 690 doları alarak uzaklaştığı tespit edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Ekiplerce çalışmaların devamında şüpheli güvenlik görevlisi, iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli A.K. "Açıktan Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.