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    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı

    Bir mağazada alışveriş yapan müşterinin sepete bıraktığı el çantasından 690 dolar çalan güvenlik görevlisi, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 13:04
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    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mağazadan hırsızlık ihbarı aldı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    İnceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.’nın ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktı.

    SEPETİN İÇİNDEKİ 690 DOLARI ÇALDI

    Sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam ettiği sırada iş yerinin güvenlik görevlisi A.K.’nın çanta içerisinde bulunan 690 doları alarak uzaklaştığı tespit edildi.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

    Ekiplerce çalışmaların devamında şüpheli güvenlik görevlisi, iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheli  A.K.  "Açıktan Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı #1

    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı #2

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    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı #4

    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı #5

    Bağcılar’da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı #6


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