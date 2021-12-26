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    Bağcılar'da hatalı dönüş yapan sürücü kazaya neden oldu

    Güneşli Mahallesi'nde kontrolsüz şekilde sokağa girmek isteyen motosiklet sürücüsü, arkasındaki motosikletliyle çarptı. Kazada ise bir sürücü kafasını taş dubalara çarptı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 10:03
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    Bağcılar'da hatalı dönüş yapan sürücü kazaya neden oldu

     

    Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde aynı yönde seyreden iki motosikletten biri kontrolsüz şekilde sokağa girerken, arkasındaki motosikletle çarpıştı.

    Kaza sonrası iki kuryede motosikletin üzerinden yola savruldu.

    KASKA RAĞMEN KAFASINI TAŞ DUBAYA ÇARPTI

    Hatalı dönüş yapmaya çalışan kurye kaza sonrası hemen ayağa kalkarken diğer sürücü, yol kenarındaki taş dubalara kafasını çarptı.

    Kaska rağmen kafasını taşa çarpıp yaralanan kuryeye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    Bağcılar'da hatalı dönüş yapan sürücü kazaya neden oldu ViDEO

    TARTIŞMA ÇIKTI

    Yaralıya ilk müdahalenin yapıldığı sırada kuryenin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ile esnaf arasında tartışma çıktı.

    Bağcılar da hatalı dönüş yapan sürücü kazaya neden oldu #1

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