Bağcılar'da hayalet ekran hırsızları kameralara yansıdı Bölgede park halindeki otomobilin camını kıran hırsızlar, bir buçuk dakikada 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çaldı. Kendilerini fark eden vatandaşlara umursamayan şüpheliler, ardından olay yerinden uzaklaştı.

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DHA

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Bağcılar ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Hayalet ekranı söktü

Beyaz bir otomobille sokağa gelen hırsızlardan biri, araçtan inmeden park halindeki bir otomobilin camını saniyeler içinde kırdı.

Daha sonra otomobilden otomobile geçen hırsız, hayalet ekranı sökmeye başladı.

Hırsızları görünce bağırdı

Beraberindeki diğer arkadaşı da geldikleri otomobilin içinde bekledi. Bu sırada sokak sakinlerinden biri hırsızları fark etti.

Sokak sakini, olayı engellemek için önce hırsızlara daha sonra da hırsızlığın yapıldığı otomobilin sahibi Emre Bayrak’a seslendi ancak sesini duyuramadı.

1,5 dakikada 150 bin liralık hırsızlık

Korktuğu için hırsızların yanına gidemeyen sokak sakini olay yerinden ayrıldı.

Kendilerini fark edenlere aldırış etmeyen hırsızlar, 1 buçuk dakika içinde söktükleri 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı geldikleri otomobile aktarıp olay yerinden kaçtı.