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    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi

    Husumetlisinin aracına döktüğü benzini ateşe veren şahıs, bir süre aracın alevlere teslim oluşunu izledi. Araç kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı otomobillerde maddi hasar oluştu.
    • 16.05.2022 - 08:50
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    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi

    İstanbul Bağcılar'daki pişkin kundakçının tavrı görenleri hayrete düşürdü.

    Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi üzerinde park halindeki 34 GG 8994 plakalı araca benzin dökmeye başladı.

    Şahsın, araç sahibi S.İ. ile aralarındaki husumet nedeniyle kundaklamayı gerçekleştirdiği iddia edilirken benzini ateşe veren şüpheli, olay yerinde bir süre otomobilin yanmasını izledi.

    Alevler diğer araçlara sıçradı

    Alev alan otomobilin yanında bulunan araç ise sahibi tarafından hızla olay yerinden çekildi. Alevler diğer tarafta bulunan 34 YT 4830 plakalı araca da sıçradı.

    Yanan araç hurdaya döndü

    İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı araçta ise büyük hasar oluştu.

    O anlar kamerada

    Kundaklanma anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kundaklayan kişinin aracı ateşe verdiği anlar ve orada bir süre beklemesi görünüyor.

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi VİDEO

    Bağcılar da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi #1

    Bağcılar da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi #2

    Bağcılar da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi #3


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