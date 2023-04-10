Bağcılar'da iki kişinin vurulduğu anlar Bağcılar'da dernek binası önünde oturan iki kişinin husumetli akrabası tarafından silahla vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir dernek binası önünde sohbet eden grubun yanına yaklaşan cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, kıyafetinin içinden çıkardığı silahla ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.Y. ve S.Y. yaralandı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, dernek binasından bazıları saldırganı yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandıkları öğrenilen M.Y. ve S.Y. tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Husumetli akraba sıktı

M.Y. ve S.Y.'yi yaralayan kişinin aralarında husumet olan akrabası olduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.