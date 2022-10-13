İçinde Ukrayna uyruklu sürücünün bulunduğu otomobili durdurarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 İran uyruklu şüpheli, araçta bulunan bin 500 Euro parayı çaldı. Şüphelileri, gerçek polisler buldu.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Güneşli semtinde polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 euro parayı çaldığını söyledi.

V.A. ifadesinde, "Hareket halindeyken beni durdurdular. Hakkımda ihbar olduğunu arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar.” dedi.

Araç kamerasına yansıdı

V.A.'nın otomobilinde araç kamerası olduğu anlaşılınca, kayıtlar incelendi.

Kayıtlarda V.A.'yı durduran şüphelilerin otomobilini park etmesini istedikleri, ardından da aracı aradıkları görüldü.

Bağcılar'da İranlı sahte polisleri araç kamerası kayıtları yakalattı VİDEO



İran uyruklu 3 hırsız

Kamera görüntülerinden ve kullandıkları otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, İran uyruklu Mohsen R.(41), Farhat K.(41) ve Karım B.(63) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte ele geçen çantanın gizli bölmesinin içinde de çalınan bin 500 euro bulundu.

Kendilerini polis olarak tanıtıp yağmalıyorlardı

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi.

DHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.