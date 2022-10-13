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- Bağcılar'da İranlı sahte polisleri araç kamerası kayıtları yakalattı
Bağcılar'da İranlı sahte polisleri araç kamerası kayıtları yakalattı
- 13.10.2022 - 11:32
- Güncelleme : 13.10.2022 - 11:56
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Güneşli semtinde polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 euro parayı çaldığını söyledi.
V.A. ifadesinde, "Hareket halindeyken beni durdurdular. Hakkımda ihbar olduğunu arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar.” dedi.
Araç kamerasına yansıdı
V.A.'nın otomobilinde araç kamerası olduğu anlaşılınca, kayıtlar incelendi.
Kayıtlarda V.A.'yı durduran şüphelilerin otomobilini park etmesini istedikleri, ardından da aracı aradıkları görüldü.
Bağcılar'da İranlı sahte polisleri araç kamerası kayıtları yakalattı VİDEO
İran uyruklu 3 hırsız
Kamera görüntülerinden ve kullandıkları otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, İran uyruklu Mohsen R.(41), Farhat K.(41) ve Karım B.(63) gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte ele geçen çantanın gizli bölmesinin içinde de çalınan bin 500 euro bulundu.
Kendilerini polis olarak tanıtıp yağmalıyorlardı
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi.
DHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.