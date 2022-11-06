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    Bağcılar'da kaçak muayeneye baskın

    Güneşli Mahallesi'nde kaçak muayene ihbarı üzerine baskın yapılan adreste gözaltına alınan doktor ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • 06.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 15:21
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    Bağcılar'da kaçak muayeneye baskın

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir adreste kaçak muayenehane ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    Oprasyonun düzenlendiği adreste bulunan emekli doktor gözaltına alındı.

    Adresteki odaların "Büro Odası" ve "Muayenehane Odası" olarak tasarlandığı ve muayene yapılan odalarda, kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ve aletin olduğu tespit edildi.

    Muayene mühürlendi

    Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres, Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

    Gözaltına alınan M.G. isimli doktor hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı.

    Şüpheli tutuksuz yargılanıyor

    İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilenemekli doktor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bağcılar'da kaçak muayeneye baskın ViDEO

    Bağcılar da kaçak muayeneye baskın #1

    Bağcılar da kaçak muayeneye baskın #2

    Bağcılar da kaçak muayeneye baskın #3

    Bağcılar da kaçak muayeneye baskın #4


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