Güneşli Mahallesi'nde kaçak muayene ihbarı üzerine baskın yapılan adreste gözaltına alınan doktor ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir adreste kaçak muayenehane ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Oprasyonun düzenlendiği adreste bulunan emekli doktor gözaltına alındı.

Adresteki odaların "Büro Odası" ve "Muayenehane Odası" olarak tasarlandığı ve muayene yapılan odalarda, kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ve aletin olduğu tespit edildi.

Muayene mühürlendi

Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres, Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

Gözaltına alınan M.G. isimli doktor hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli tutuksuz yargılanıyor

İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilenemekli doktor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bağcılar'da kaçak muayeneye baskın ViDEO