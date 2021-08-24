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- Bağcılar’da, kafedeki cep telefonu hırsızlığı kamerada
Bağcılar’da, kafedeki cep telefonu hırsızlığı kamerada
Sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız, tezgahın arkasında duran cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 24.08.2021 - 11:25
- Güncelleme : 24.08.2021 - 11:30
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde, ağır hareketlerle kaldırımda yürüyen kişi, dün saat 07.30 sıralarında yol üzerindeki kafeyi gözüne kestirdi.
İçeri girdikten sonra bir süre çevreyi gözetleyen şahıs, garsonun arka tarafta çalışmasını fırsat bildi.
KAMERAYI GÖRMESİNE RAĞMEN ÇALDI
Şahıs önce tezgahın arka tarafında ne olduğunu kontrol etti.
Ardından, güvenlik kamerasını görmesine rağmen tezgahın arkasındaki cep telefonunu alıp kaçtı.
Bağcılar’da, kafedeki cep telefonu hırsızlığı kamerada VİDEO
GARSON GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ
Garson, bir süre sonra telefonun yerinde olmadığını görünce, kamera görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, kafeye giren şüphelinin etrafı kontrol ettikten telefonu da alıp kayıplara karıştığı anlar yer aldı.