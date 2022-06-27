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    Bağcılar’da kamyon, arızalı İETT otobüsüne çarptı

    Otoyolda seyir halinde olan Avni Demiraslan idaresindeki kamyon, arızalı İETT otobüsüne ve bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
    • 27.06.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:37
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    Bağcılar’da kamyon, arızalı İETT otobüsüne çarptı

    Bağcılar’da Avni Demiraslan kontrolündeki plakalı meyve yüklü kamyon, TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkii Edirne istikametinde, saat 06.30 sıralarında Ayhan İşgör kontrolündeki arızalı İETT otobüsünü son anda fark edince direksiyonu kırdı.

    Avni Demiraslan kamyonun kontrolünü kaybetti.

    Otobüse, bariyerlere çarpıp devrildi

    İHA’nın haberine göre; kamyon, İETT otobüsüne ve bariyerlere çarptıktan sonra otoyol kenarındaki boş alana devrildi. İETT otobüsünün boş olması ise facianın önüne geçti.

    Bağcılar’da kamyon, arızalı İETT otobüsüne çarptı #1

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde ve kamyonda maddi hasarlar meydana geldi. Otoyoldaki trafik akışı ise polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

    Bağcılar’da kamyon, arızalı İETT otobüsüne çarptı VİDEO

    Bağcılar’da kamyon, arızalı İETT otobüsüne çarptı #2


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