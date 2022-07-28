Şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bir kafenin önünde devrildi. Yaşanan olayda sürücü yaralanırken dükkan sahibi, "Cana geleceğine mala geldi" dedi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.

34 FN 6079 plakalı kamyonetin şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet, kafenin önünde devrildi.

Şoför hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen şoförü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; kafenin önünde kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.

Bağcılar'da kamyonet kafenin önünde devrildi VİDEO



"Cana geleceğine mala geldi"

Kafe sahibi Cengiz Molkoç, "İçeride oturuyorduk. Gürültü duyduk. Arkadaş artık nasıl yaptıysa araç geldi tezgahı yıktı. Allah'tan kapının önünde insanlar yoktu. Şoförün ufak yaraları vardı, şu an sağlık durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Cana geleceğine mala geldi." dedi.