Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
415.467
8.03%
BTXN Coin
10.15
10.68%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Bağcılar'da kamyonet kafenin önünde devrildi

    Şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bir kafenin önünde devrildi. Yaşanan olayda sürücü yaralanırken dükkan sahibi, "Cana geleceğine mala geldi" dedi.
    • 28.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da kamyonet kafenin önünde devrildi

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.

    34 FN 6079 plakalı kamyonetin şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kamyonet, kafenin önünde devrildi.

    Şoför hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen şoförü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; kafenin önünde kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.

    Bağcılar'da kamyonet kafenin önünde devrildi VİDEO

    "Cana geleceğine mala geldi"

    Kafe sahibi Cengiz Molkoç, "İçeride oturuyorduk. Gürültü duyduk. Arkadaş artık nasıl yaptıysa araç geldi tezgahı yıktı. Allah'tan kapının önünde insanlar yoktu. Şoförün ufak yaraları vardı, şu an sağlık durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Cana geleceğine mala geldi." dedi.

    Bağcılar da kamyonet kafenin önünde devrildi #1

    Bağcılar da kamyonet kafenin önünde devrildi #2

    Bağcılar da kamyonet kafenin önünde devrildi #3

    Bağcılar da kamyonet kafenin önünde devrildi #4

    Bağcılar da kamyonet kafenin önünde devrildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Sosyal medyada trend olan akımın sonu kötü bitti
    Medya

    Sosyal medyada trend olan akımın sonu kötü bitti

    Yemen'de sel felaketi: 5 kişi öldü
    Dünya

    Yemen'de sel felaketi: 5 kişi öldü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir