Yolcu sayısının fazla olması nedeniyle kapanmayan minibüste vatandaşların tehlikeli yolculuğu kameraya yansırken, minibüs şoförünün umursamaması pes dedirtti.

İstanbul Bağcılar'ın İstoç mevkisinde yaşanan olayda, vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü, yürekleri ağza getirdi.

MİNİBÜSÜN KAPISINDAN SARKTILAR

Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs, adeta ölüme davetiye çıkardı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bağcılar'da kapısı açık minibüste yolculuk