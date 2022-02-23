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    Bağcılar'da kapısı açık minibüste yolculuk

    Yolcu sayısının fazla olması nedeniyle kapanmayan minibüste vatandaşların tehlikeli yolculuğu kameraya yansırken, minibüs şoförünün umursamaması pes dedirtti.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 10:10
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    Bağcılar'da kapısı açık minibüste yolculuk

    İstanbul Bağcılar'ın İstoç mevkisinde yaşanan olayda, vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü, yürekleri ağza getirdi.

    MİNİBÜSÜN KAPISINDAN SARKTILAR

    Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs, adeta ölüme davetiye çıkardı.

    TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

    Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Bağcılar'da kapısı açık minibüste yolculuk

    Bağcılar da kapısı açık minibüste yolculuk #1

    Bağcılar da kapısı açık minibüste yolculuk #2


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