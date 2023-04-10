Bağcılar'da kardeşini vuran oğluna en ağır cezayı istedi Bağcılar'da amcasını 7 kurşunla öldüren Yusuf Beyhan'ın duruşmasında tanık olarak dinlenen babası, "100 yıl ceza da alsa içimdeki ateş sönmez" dedi.

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle babasının en küçük kardeşi amcası 32 yaşındaki Cihan Beyhan'ı, 7 kurşunla öldüren 27 yaşındaki Yusuf Beyhan'ın mahkemesi yapıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Yusuf Beyhan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

Öldürülen Cihan Beyhan’ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, amcasını öldüren Yusuf Beyhan’ın babası Yaşar Beyhan tanık olarak dinlendi.

"Taraf tutamam"

Baba Beyhan şunları söyledi:

2012’den beri oğlumdan çekmediğimiz kalmadı. Kendisi madde bağımlısıydı. Bütün imkânlarımızı onu, çevresinden uzaklaştırmak için seferber ettik. Yurt dışına amcasının yanına gönderdik. Orada da amcasına musallat olmuş. İşe gitmemeye başlamış. Buradaki huylarını devam ettirmeye başlamış. Ben de belki onu durdururum diye gittim. Bana hakaret ediyordu, sürekli para istiyordu. Amcasından talep ettiği para haksız bir kazançtır. Evladım da olsa taraf tutamam, hakkaniyetten ayrılmam. Ben onu durduramadım. Biletini kestim, harçlık verdim ve Türkiye’ye gönderdim.

"Adaletin vicdanına bırakıyorum"

Olay yaşandığında Fransa’da olduğunu söyleyen Yaşar Beyhan, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum 100 yıl hapis cezası alsa da içimdeki ateşi söndüremez. Verdiği tahribatı düzeltemez. Annesinin ölümünün sebebi de kendisidir. Adaletin vicdanına bırakıyorum. Sanığın beyanları külliyen yalandır ve iftiradır. Çalışmayan bir insanın alacağı olabilir mi? Bu yaşına kadar babasına bir su vermemiş adamın nasıl borcu olur? Bayram günü amcasının kapısına silahla gitmiş. Annesi bu olay esnasında ağır yaralandı. Hiç kimse evime girip cinayet işlememiştir. Yalnız bırakıldığı için öldü. Cinayet değildir. Ben 50 yaşındayım 50 yıldır evimde silah bulundurmadım. Oğlum Fransa’dan az parayla döndü. O silahı ona kim verdi?

Tanık beyanına karşı söz hakkı alan sanık Yusuf Beyhan ise, “O babadır, ben ona bir şey demiyorum. Kardeşi nasıl canımıza kastetmiş onu anlatsın." şeklinde konuştu.

Öldürülen Cihan Beyhan’ın ağabeyi Ferhat Beyhan ise ifadesinde, “Bir babanın acısının az çok farkına varmışsınızdır. Yıllardır emek verdiğimiz bu cani hepimizi öldürdü. Cinayeti işledi." ifadelerini kullandı.

Müebbet istendi

Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.