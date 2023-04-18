Bağcılar'da karısını pompalıyla öldürüp kendini ihbar etti Sebebi bilinmeyen şekilde yaşanan çift kavgası üzerine eşini pombalı tüfekle öldüren şüpheli koca ekipleri arayarak yanlış adreste kendini ihbar etti. Olay kısa sürede çözülürken kadının cenazesi morga kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 14.00 sıralarında 70 yaşındaki Hüseyin Turan, 62 yaşındaki eşi Sevim Turan'ı evde pompalı tüfek ile vurdu.

Bunun üzerine şüpheli koca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, adresin yanlış verilmesi üzerine verilen adreste olumsuzluk ile karşılaşmadı.

Çiftle birlikte yaşayan 35 yaşındaki yeğenleri Yağmur Turan ise telefon ile kendilerine ulaşamayınca meraklanıp eve geldi.

Kapıyı kırarak kadını buldular

Kapıyı açan olmayınca komşusu Ferhat K.'den yardım alarak kapıyı kırdı. İçeri giren Yağmur Turan, çifti ölü halde buldu.

Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Savcılık incelemeleri sonrası cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kuşları komşulara kaldı

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken çiftin evinden çıkan muhabbet kuşları ise komşularına teslim edildi.

"Kendi kendini ihbar etmiş"

Çiftin komşusu İlhan Uğraş şöyle konuştu:

İlk ihbarın ardından polisler araştırdılar bir şey bulamadılar ve gittiler. Bir süre sonra tekrar geldiler. Kendi kendini ihbar etmiş. Kimseye bir zararı yoktu. Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı.



Sürekli tek başınaydı. Ben bir zararını görmedim. Evlatlık bir kızları vardı. İşte onlardan geriye bu kuşlar kaldı. İki kişilerdi geriye iki kuş kaldı.

"Hiç mümkün değil inanamıyorum"

Diğer komşuşarı İbrahim Balk ise şunları söyledi:

Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum. Bugüne kadar hiç bağırtı duymadım. Benim 18 yıllık komşumdu. Eşi de onun akrabasıydı, nasıl oldu anlamadım.

"İçeri giremedik"

Serpil Kaya ise cümleleri ifade etti: