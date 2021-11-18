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    Bağcılar'da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti

    Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir binanın duvarına çarptı. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan sürücü, ambulansa taşınırken ellerini havaya kaldırarak dua etti.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 05:30
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    Bağcılar'da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti

    Bağcılar'da Yavuz Selim Mahallesinde saat 02.30 sıralarında kamyonetin sürücüsü Hüseyin Küçük, Mehmet Akif Bulvarı'nda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarptı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARIM SAATTE KURTARILDI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte kurtardı.

    Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık görevlileri ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Bağcılar da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti #1

    ELLERİNİ HAVAYA KALDIRARAK DUA ETTİ

    Öte yandan, sağlık ekiplerinin ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, ellerini havaya kaldırarak dua etti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bağcılar da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti #2

    Bağcılar da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti #3

    Bağcılar da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti #4

    Bağcılar da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti #5

    Bağcılar da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti #6

     

     

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