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Bağcılar'da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti

Bağcılar'da kazan yapan sürücü kurtarıldıktan sonra dua etti

Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir binanın duvarına çarptı. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan sürücü, ambulansa taşınırken ellerini havaya kaldırarak dua etti.