Bağcılar'da kazaya sebep olan sürücü yaya olarak kaçtı

Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu'nda, trafiği birbirine katarak iki otomobile çarpan şahıs, olay sonrasında yaya olarak kaçtı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında, Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-Odayeri Bağlantı yolunda şehir magandaları trafiği birbirine kattı.

Seyir halinde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki iki otomobile çarptı.

Şoför yaya olarak kaçtı

Savrularak duran araçlarda hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Ortalığı birbirine katan sürücü ve yanındakiler otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı.

O anlar kayıt altına alındı

Akan trafikte araçların arasından kaçan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da kazaya sebep olan sürücü yaya olarak kaçtı VİDEO

"Araçta alkol ve enerji içeceği var"

DHA'nın haberine göre, görüntüleri çeken kimliği belirsiz şahıs, "Arabayı bırakıp kaçıyorlar, belliydi zaten. Bu araç makas atarak geldi. İçerisinde 7-8 kişi vardı. Bu iki araca çarpıp kaçtılar. Gördüğünüz üzere araçta alkol ve enerji içeceği var. Çok süratli bir şekilde geldiler ve iki araca çarptılar. İnsanlar hala şokta." dedi.