Bağcılar'da kediye terlikli saldırı

Bir sitede, apartmandan çıkan kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı.

Kediye terlikli saldırı kamerada

O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi.

22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında kediye terlikli yapılan saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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