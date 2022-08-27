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    Bağcılar'da kediye terlikli saldırı

    Bir sitede, apartmandan çıkan kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 27.08.2022 - 10:33
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    Bağcılar'da kediye terlikli saldırı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

    Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı.

    Kediye terlikli saldırı kamerada

    O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi.

    22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında kediye terlikli yapılan saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bağcılar'da sokak kedisine terlikle şiddet VİDEO

    Bağcılar da kediye terlikli saldırı #1

    Bağcılar da kediye terlikli saldırı #2

    Bağcılar da kediye terlikli saldırı #3


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