Bağcılar’da koca dehşeti: 3 ölü

Gece saatlerinde sokak ortasında komşusu olduğu belirtilen bir kişiyi vuran koca, evine giderek eşini de vurduktan sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. Feci olayda 3’ü de hayatını kaybetti.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya giren Ramazan Onat, komşusu olduğu belirtilen Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurdu.

Buradan 34 JL 2794 plakalı otomobili ile ayrılarak 358. Sokak'taki evine gelen Ramazan Onat, evde de eşi Gülşen Onat'ı silahla vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOMŞUSU VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta vurularak ağır yaralanan Ahmet Çakır'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde de Gülşen Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL DE HASTANEDE ÖLDÜ

İntihar eden Ramazan Onat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Onat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SOKAKTA VE EVDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hem sokakta hem de evde detaylı inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından Gülşen Onat'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ ÇOCUĞU ÇIKARDI

Ramazan-Gülşen Onat çiftinin bir çocuğu olduğu, o çocuğun da olay sırasında evde uyuduğu, yaşanan dehşetin ardından silah sesini duyan apartman sakinleri tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi.

RESİM ÖĞRETMENİYDİ

Nalburda çalıştığı ifade edilen Ramazan Onat'ın vurduğu eşi Gülşen Onat'ın resim öğretmeni, komşusu Ahmet Çakır'ın da Metris Cezaevi'nde gardiyan olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.