Bağcılar'da korkutan asker eğlencesi: Motosikletiyle birlikte alev alev yandı Gece saatlerine kadar devam eden asker eğlencesinde, gençlerden biri motosikleti ile gösteri yapmak istedi. Teker yanıcı sıvı dökülerek ateşe verilince, yükselen alevler motosiklet sürücüsüne sıçradı.

DHA Son yıllarda asker eğlenceleri ve düğün konvoyları sık sık gündem oluyor. Bir taraftan trafiği tehlikeye atan görüntüler ortaya çıkarken bir yandan da eğlencenin dozunu kaçıran gençler kendi canlarını da hiçe sayıyor. O anlar ise sosyal medyada paylaşılarak tepki çekiyor. Bu kez ise kaydedilen görüntü İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir asker eğlencesinden. Motosiklete yanıcı sıvı döküldü Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi. Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı. Alevler sürücüye sıçradı Motosiklet de saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Arka tekeri ateşin içinde patinaja devam eden sürücüye yükselen alevler sıçradı. Ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletin üzerinden inip ateşi söndürmeye çalıştı. Alevlerin üzerinde kalan motosikleti de toplanan kalabalıktan bazıları kenara çekti.