Bağcılar'da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi

Kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın yapan 4 polis memuru, iş yeri sahibinin sandalye fırtlatması sonucu yaralandı. Yaşanan olayla ilgili 4 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı tarafından, 'Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları' ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere özel ekip kuruldu.

Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, gece saatlerinde bir mekana baskın düzenledi.

KUMAR OYNAYAN ŞAHISLARA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, içeride para yerine geçen pullar bulunduğunu, 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığını ve alkol sunumunun yapıldığını belirledi. Kumar oynayan kişilere ceza kesen polis ekipleri, bu sırada mekan sahibi A.A.'nın tepkisiyle karşılaştı.

POLİS MEMURLARINA BARDAK VE SANDALYE FIRLATTI

A.A. isimli şahsın, "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek iş yerinde bulunanlara polislere saldırmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine kumar oynadığı tespit edilen kişiler ile mekan sahibi, polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlattı.

Bağcılar'da olaylı kumar baskını VİDEO



4 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda 1 polis memurunun her iki el parmaklarında kırıklar ile kafasında şişlik oluşurken 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan arbedede yaralanan polis memurları, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, mekan sahibi A.A. ile birlikte B.K., Y.K., F.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

11 KİŞİ MEKANDAKİ CAMI KIRARAK KAÇTI

İş yerinde bulunan ve kimlik bilgileri belli olan 11 kişinin, iş yerinin arka camını kırarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınanlar ise işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu mekana, daha önce iki defa 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

































