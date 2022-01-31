Euro
14,92
-1.00%
Dolar
13,35
-1.00%
Altın
768,50
-1.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
501.766
-2.62%
BTXN Coin
31.05
-2.29%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Bağcılar'da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi

    Kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın yapan 4 polis memuru, iş yeri sahibinin sandalye fırtlatması sonucu yaralandı. Yaşanan olayla ilgili 4 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi

    İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı tarafından, 'Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları' ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere özel ekip kuruldu.

    Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, gece saatlerinde bir mekana baskın düzenledi.

    KUMAR OYNAYAN ŞAHISLARA PARA CEZASI KESİLDİ

    Ekipler, içeride para yerine geçen pullar bulunduğunu, 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığını ve alkol sunumunun yapıldığını belirledi. Kumar oynayan kişilere ceza kesen polis ekipleri, bu sırada mekan sahibi A.A.'nın tepkisiyle karşılaştı.

    POLİS MEMURLARINA BARDAK VE SANDALYE FIRLATTI

    A.A. isimli şahsın,  "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek iş yerinde bulunanlara polislere saldırmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.

    Bunun üzerine kumar oynadığı tespit edilen kişiler ile mekan sahibi, polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlattı.

    Bağcılar'da olaylı kumar baskını VİDEO

    4 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

    Saldırıda 1 polis memurunun her iki el parmaklarında kırıklar ile kafasında şişlik oluşurken 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan arbedede yaralanan polis memurları, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #1

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, mekan sahibi A.A. ile birlikte B.K., Y.K., F.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    11 KİŞİ MEKANDAKİ CAMI KIRARAK KAÇTI

    İş yerinde bulunan ve kimlik bilgileri belli olan 11 kişinin, iş yerinin arka camını kırarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

    Gözaltına alınanlar ise işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu mekana, daha önce iki defa 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #2

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #3

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #4

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #5

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #6

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #7

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #8

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #9

    Bağcılar da kumar baskını yapan 4 polis darbedildi #10


    Görüş Bildir