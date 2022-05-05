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Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı

Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı

Sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.