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- Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı
Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı
Sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.
- 05.05.2022 - 10:49
- Güncelleme : 05.05.2022 - 11:22
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde seyir halinde olan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, trafiğin sıkışık olduğu dakikalarda araçların sağından ilerledi.
Bu sırada yolcu indirmeye çalışan kamyonetin kapısı bir anda açıldı.
Motosiklet, önce kapıya daha sonra da park halindeki otomobile çarptı.
Motosiklet savruldu
Motosiklet savrulurken, üzerindeki iki kişi yere düşerek yaralandı.
İki yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
O an kamerada
DHA’nın haberine göre, motosikleti kullanan kuryenin eline dikiş atıldığı öğrenildi.
27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı VİDEO