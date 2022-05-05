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    Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı

    Sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.
    • 05.05.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:22
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    Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde seyir halinde olan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, trafiğin sıkışık olduğu dakikalarda araçların sağından ilerledi.

    Bu sırada yolcu indirmeye çalışan kamyonetin kapısı bir anda açıldı.

    Motosiklet, önce kapıya daha sonra da park halindeki otomobile çarptı.

    Motosiklet savruldu

    Motosiklet savrulurken, üzerindeki iki kişi yere düşerek yaralandı.

    İki yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

    O an kamerada

    DHA’nın haberine göre, motosikleti kullanan kuryenin eline dikiş atıldığı öğrenildi.

    27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı VİDEO

    Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı #1

    Bağcılar’da motosiklet açılan kamyonetin kapısına çarptı: 2 yaralı #2


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