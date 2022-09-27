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    Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu

    Bağcılar’da motosiklet kullanan bir şahıs, aynı zamanda ipini tuttuğu köpeği dakikalarca koşturarak gözden kayboldu.
    • 27.09.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:08
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    Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu

    İstanbul'un Bağcılar  ilçesinde kimliği belirsiz motosikletli bir gencin hareketleri, vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı.

    Bir yandan motosiklet hakimini korumaya çalışan sürücü, diğer yandan tasmasını tuttuğu köpeği trafikte dakikalarca koşturdu.

    Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

    Olayı gören diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Köpeğin zor anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Motosiklet sürücüsü ve köpek belli bir süre sonra gözden kayboldu.

    Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu ViDEO


    Bağcılar da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu #1


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