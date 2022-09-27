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Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu
Bağcılar’da motosiklet kullanan bir şahıs, aynı zamanda ipini tuttuğu köpeği dakikalarca koşturarak gözden kayboldu.
- 27.09.2022 - 12:33
- Güncelleme : 27.09.2022 - 14:08
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kimliği belirsiz motosikletli bir gencin hareketleri, vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı.
Bir yandan motosiklet hakimini korumaya çalışan sürücü, diğer yandan tasmasını tuttuğu köpeği trafikte dakikalarca koşturdu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Olayı gören diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. Köpeğin zor anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Motosiklet sürücüsü ve köpek belli bir süre sonra gözden kayboldu.
Bağcılar'da motosiklet sürücüsü köpeği yanında koşturdu ViDEO