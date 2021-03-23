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    Bağcılar’da müşteri gibi markete girip sepetini doldurdu, kaçtı

    Bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:49
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    Bağcılar’da müşteri gibi markete girip sepetini doldurdu, kaçtı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi’ndeki bir markete müşteri gibi gelen hırsız, alışveriş sepetlerinden bir tanesini alarak marketi gezmeye başladı.

    Market içerisinde dolaşan hırsız, ürünleri sepete doldurmaya başladı.

    Raflardan istediği ürünleri sepetine dolduran hırsız, daha sonra ise dikkat çekmeyecek bir şekilde sepetle marketten çıkarak kaçtı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Hırsızın rahat tavırlarla sepeti doldurup sonrada kaçtığı o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bağcılar'da alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı İZLE

    Bağcılar’da müşteri gibi markete girip sepetini doldurdu, kaçtı #1

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