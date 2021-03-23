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Bağcılar’da müşteri gibi markete girip sepetini doldurdu, kaçtı

Bağcılar’da müşteri gibi markete girip sepetini doldurdu, kaçtı

Bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.