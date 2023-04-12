Bağcılar’da otobüsün önünde yürüyen kadın trafiği felç etti Bir kadın, arkasından gelen otobüse aldırış etmeden yolda yürüyerek trafiği birbirine kattı. Uzun kuyruklara sebebiyet veren kadını, bir kişi kayda aldı.

DHA İstanbul’un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bir kadın, kendini yola attı, yürümeye başladı. Arkasından gelen halk otobüsüne aldırış etmeyen kadın, yoluna devam etti. Otobüs şoförü, selektör yapıp korna çalsa da kadın durmadı. Trafiği felç etti Hem kendi canını hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye atan kadın, görenleri hayrete düşürdü. Rahatlığı ile 'pes' dedirten kadın yüzünden uzun kuyruklar oluştu. Önceki gün saat 22.30 sıralarında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.