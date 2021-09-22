İki caddenin kesişme noktasında meydana gelen trafik kazasının ardından hafif ticari araç, devrilerek yan yattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 08.50 sıralarında İstanbul Bağcılar'daki Bağlar Mahallesi'nde, iki caddenin kesiştiği noktada kaza meydana geldi.

34 YM 6099 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yandan darbe alan hafif ticari araç yan yattı. Hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BURADA ÇOK FAZLA TERS YÖN İHLALİ YAPIYORLAR"

Kazanın görgü tanıklarından esnaf Ozan Aydın, "Siyah araç yavaşça seyir halindeyken dörtyolda genç bir arkadaş ters yön olmasına rağmen çok hızlı geçiyordu. Siyah araç, beyaz araca vurdu. Burada çok fazla ters yön ihlali yapıyorlar. Siyah araç hızlı değildi ama anladığım kadarıyla polis ekipleri siyah aracı suçlu buldu. Burasının ters yön olduğuna dikkat etmediler herhalde. Buralarda bu tarz kazalar genelde oluyor. Zaten kaza olduğunda da yanılmıyorsam çocuk 'ters yöne girdim hakkınızı helal edin' gibi şeyler söylüyordu." dedi.

Bağcılar'da otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi ViDEO

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa doğru ilerleyen otomobiin önüne bir anda ters yönden gelen hafif ticari araç çıkıyor.

Otomobilin hafif ticari araca yan taraftan çarpmasının ardından hafif ticari araç yan yatıyor.





















