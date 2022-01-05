Otomobilin çarpmasıyla birlikte hafif yaralanan kuryenin yola savrulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde sokak arasındaki kavşakta ilerleyen otomobil, siparişten dönen motosikletli kuryeye çarptı.

KURYE, ARACIYLA YOLA SAVRULDU

Kurye, motosikletiyle savrularak yola düştü. Bacağından hafif yaralanan kuryeye, ilk olarak sokakta bulunan esnaf yardımcı oldu.

Bağcılar'da otomobilin moto kuryeye çarptığı kaza kamerada

ÇARPTIĞI KURYEYİ KONTROL ETTİ

Otomobilin sürücüsü de yanındaki çocuklarının durumunu kontrol ettikten sonra aracından inip, kuryenin yanına gitti.

Kuryeyle ilgilenen sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

"İKİ SÜRÜCÜDE DE HATA VAR"

Kazayı gören esnaf Ertuğrul Durakoğlu, "Motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü dikkatsiz şekilde kavşağa geldi. Burası kontrollü geçiş. Motosiklet arabaya vurunca devrildi. Kadın şoför inip önce araba içindeki çocuklarına baktı, daha sonra kurye ile ilgilendi. İki sürücüde de hata var, yavaşlamadılar. Belediyenin buraya kasis yapmasını istiyorum. Böyle ara sokak kavşaklarında tüm sürücülerin yavaşlamaları önemli." diye konuştu.

Gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.