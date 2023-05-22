Bağcılar'da özel hastanede Fransız kadının sır ölümü Özel bir hastaneye tüp mide ameliyatı olmak için gelen Fransız anestezi uzmanı, hastanenin banyosunda ölü bulundu. Kadının vücudunda darp izine rastlanmadığı, geçmişten kalma yanık izi olduğu belirlendi.

DHA 44 yaşındaki Fransız anestezi uzmanı Dalila Soudani, tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Bağcılar'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olmak isteyen Soudani, 19 Mayıs akşamı o hastaneye giriş yaptı. Tek başına hastaneye giden Soudani, tüp mide ameliyatı olmak için tahlillerini yaptırdı. 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurdu Gece burada kalan kadın, sabahı 07.30 sıralarında hastane odasındaki banyoda hasta bakıcılar tarafından ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurduğu tespit edildi. Kadının vücudunda darp izine rastlanmadığı, geçmişten kalma yanık izi olduğu belirlendi. Erkek kardeşi, amcası ve yakınları teşhis etti Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soudani'nin Fransa'dan Türkiye'ye gelen erkek kardeşi, amcası ve yakınları ise Adli Tıp Kurumu'nda teşhiste bulundu. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Fransız kadının cenazesinin ülkesine götürüleceği belirtildi. Hastaneden açıklama: İşlem yapılmamıştır Hastane ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı. Açıklamada, kadına sadece tahlil yapıldığı belirtilirken, ağrı kesicileri de kendisinin vurduğu kaydedildi.