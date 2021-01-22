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    Bağcılar’da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede küle dönen minibüs, kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 14:01
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    Bağcılar’da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan minibüs duraklarında, park halindeki bir yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

    Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    Bu sırada minibüs kısa surede alev topuna döndü.

    İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

    Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye zarar vermeden söndürüldü.

    Bu sırada minibüsün boş olması ise olası bir faciayı önledi.

    Bağcılar'da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü VİDEO

     

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yangının çıktığı alana kimseyi yaklaştırmadı.

    Minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili incelemeler devam ettiği öğrenildi.

    Bağcılar’da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü #1

    Bağcılar’da park halindeki yolcu minibüsü alev topuna dönüştü #2

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