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    Bağcılar'da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu

    İki kişinin şiddetli rüzgar nedeniyle aşağı düşen balkon camından saniyelerle kurtulma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 12:31
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    Bağcılar'da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu

    İstanbul'da dün akşam şiddetli rüzgarlat etkisini gösterdi.

    Bazı bölgelerde evlerin çatısının uçtuğu, bazı bölgelerde de ağaçların devrildiği görüldü.

    Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde binanın balkon camı sokağa düştü.

    ŞANS ESERİ KURTULDULAR

    Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşanılanlar saniye saniye bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bağcılar da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu #1

    Bağcılar da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu #2

    Bağcılar da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu #3

    Bağcılar da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu #4

    Bağcılar da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu #5

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