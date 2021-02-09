Bağcılar'da rüzgardan düşen camdan, son anda kurtuldu

İki kişinin şiddetli rüzgar nedeniyle aşağı düşen balkon camından saniyelerle kurtulma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam şiddetli rüzgarlat etkisini gösterdi.

Bazı bölgelerde evlerin çatısının uçtuğu, bazı bölgelerde de ağaçların devrildiği görüldü.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde binanın balkon camı sokağa düştü.

ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşanılanlar saniye saniye bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

















