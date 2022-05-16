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- Bağcılar’da, sahte parfüm ve güneş kremi üretilen iş yerine operasyon
Bağcılar’da, sahte parfüm ve güneş kremi üretilen iş yerine operasyon
Sahte parfüm imalatı yapıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, çok sayıda parfüm şişesi işe sahte güneş kremleri ele geçirildi.
- 16.05.2022 - 12:52
- Güncelleme : 16.05.2022 - 13:19
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü 16.00 sıralarında harekete geçti.
Söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, iş yeri sahibi olduğu belirlenen Ş.D. gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; yapılan aramalarda 7 bin 114 dolu, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, 1548 güneş kremi, 185 litre esans, 170 parfüm kutusu, kompresör, ambalaj, yüzük makinesi ve yağ dolum makinesi ele geçirildi. Sahte parfüm imalatı yaptığı iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Ş.D., serbest bırakıldı.
Bağcılar’da, sahte parfüm ve güneş kremi üretilen iş yerine operasyon VİDEO