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Bağcılar’da, sahte parfüm ve güneş kremi üretilen iş yerine operasyon

Bağcılar’da, sahte parfüm ve güneş kremi üretilen iş yerine operasyon

Sahte parfüm imalatı yapıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, çok sayıda parfüm şişesi işe sahte güneş kremleri ele geçirildi.