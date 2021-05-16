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    Bağcılar'da şampiyonluk kutlaması yapan maganda

    Şampiyonluk kutlamasını bahane ederek terastan tabancayla ateş açan ve o anları kaydettirip sosyal medyada paylaşan maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 14:14
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    Bağcılar'da şampiyonluk kutlaması yapan maganda

    Beşiktaş’ın şampiyon olmasının ardından başlayan kutlamalar kapsamında İstanbul Bağcılar’da gece saatlerinde bir maganda, teras katından tabancayla havaya ateş açtı.

    Defalarca ateş eden maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

    POLİS HEMEN TESPİT ETTİ

    Görüntülerin ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada havaya ateş açan magandanın Uğur A. (26) olduğunu tespit etti.

    Adresini belirleyen polis ekipleri, şahsı olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

    Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan maganda yakalandı VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs emniyete götürüldü.

    Burada ifadesi alınan Uğur A.’ya “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

    Magandanın ifadesinde kutlama yapmak amacıyla havaya ateş açtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

    Emniyette işlemleri tamamlamam maganda, adliyeye sevk edildi.

    Bağcılar da şampiyonluk kutlaması yapan maganda #1

    Bağcılar da şampiyonluk kutlaması yapan maganda #2

    Bağcılar da şampiyonluk kutlaması yapan maganda #3

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