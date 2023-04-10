Bağcılar’da sitedeki kedileri poşetle götüren kişi hakkında suç duyurusu Site içinde beslenen kedilerden 5'i, 4 ay içerisinde kayboldu. Hayvanseverler, sitenin güvenlik kameralarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde, komşulardan birinin, kedileri aracının bagajına yerleştirip götürdüğü görüldü. Site sakinleri, komşu hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir sitede beslenen onlarca kediden 5’i, 4 ay içerisinde kayboldu.

Komşularından şüphelenen hayvanseverler, güvenlik kameralarından sitenin bahçesini takibe aldı.

Son olarak 5 Nisan’da 5’inci kedi de kaybolunca sitenin kamera kayıtları tek tek incelendi.

Görüntülerde, evinde köpek de besleyen Engin M.’nin, sabah 07.00 sıralarında bir kediyi alıp aracının bagajına koyduğu görüldü.

Kedileri götürdüğünü kabul etti

Komşuların iddiasına göre, Engin M., aylardır kedileri poşete koyup kaçırıyor.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri gelirken Engin M., kediyi götürdüğünü kabul etti.

Kaçırılan kedilerin nerede olduğu bilinmezken, hayvansever site sakinlerinden Hayriye Orman ve Emine Öner suç duyurusunda bulundu.

Komşusu Engin M.’nin görüntülerinden sonra polis çağırdığını belirten Hayriye Orman, şunları söyledi:

"Biz yakıştıramamıştık, maalesef oldu"

Çok üzgünüm. Burada 12 yıldır yaşıyorum. Bunu bir komşumuzun yapması inanın bizi çok üzdü. Emine Hanım şüphelendiği zaman ben hiç toz konduramadım. ‘Yapamaz’ dedim ama kamera kayıtlarını izleyince çok üzüldüm. Suç duyurusunda bulunduk, takibini yapacağız. Kişinin adli ve maddi ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kediyi arkadaşına sahiplendirdiğini söyledi. Bize yalan söyledi. ‘Belki o da sokağa atmıştır’ dedi. Bu yüzden sabaha kadar kediyi aradık. Bir kedi bulundu ama 4 kediden haber yok. Biz daha önce de görüntü araştırması yapmıştık ama otoparkın içerisinden aldığı için göremedik. Bu görüntüde aleni şekilde kediyi alıyor. 4 ay içerisinde belli sürelerde kediler kayboluyor. Biz yakıştıramamıştık. Maalesef oldu.

"Potansiyel katil ruhlu insanlar bunlar"

Site sakini Emine Öner, kedilerin kaybolmasından dolayı komşusundan şüphelendiğini ifade ederek, şöyle konuştu: