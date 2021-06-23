Bağcılar’da stajyer doktoru güvenlik görevlileri darbetti

Doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla dövdü.

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi.

Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi.

KURYE KİMLİĞİNİ VERMEK İSTEMEDİ, KAVGA BAŞLADI

Ancak kurye kimliğini vermek istemedi.

Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu’nu telefonla arayarak, güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi.

Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

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“GELİYORUZ LAN”

Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı.

Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan.” dedi.

3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ve tartışma burada devam etti.

Daha sonra 3 özel güvenlik görevlisi, Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.