Suriyeli esnafın yol kenarında oturup trafiğe neden olması gerekçesiyle başlayan kavganın, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz Salı günü saat 17.00 sıralarında, bir sürücünün dükkan önünde oturan Suriyeli esnaf Hamza Hammamı trafiği engellediği için uyarmasıyla tartışma çıktı.

Çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla, ortalık bir anda karıştı. DHA’nın haberine göre; olay sırasında Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin." diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

Sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Pala ile saldırı anları kamerada

Yaşanan olay anına ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'ya saldırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca, çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırganın uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri VİDEO

