Petrol
107.25
-1.41%
Euro
15.91
0.00%
Dolar
14.62
0.21%
Altın
927.57
-0.08%
Borsa
2473
0.53%
Bitcoin
604.377
3.33%
BTXN Coin
29.87
-2.83%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri

    Suriyeli esnafın yol kenarında oturup trafiğe neden olması gerekçesiyle başlayan kavganın, yeni görüntüleri ortaya çıktı.
    • 14.04.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz Salı günü saat 17.00 sıralarında, bir sürücünün dükkan önünde oturan Suriyeli esnaf Hamza Hammamı trafiği engellediği için uyarmasıyla tartışma çıktı.

    Çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla, ortalık bir anda karıştı. DHA’nın haberine göre; olay sırasında Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin." diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

    Sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi

    Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

    Gözaltına alınan Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri #1

    Pala ile saldırı anları kamerada

    Yaşanan olay anına ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'ya saldırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca, çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırganın uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri VİDEO

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri #2

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri #3

    Bağcılar’da, Suriyeli esnafı sınır dışı ettiren kavganın yeni görüntüleri #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Antalya'da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı
    3. Sayfa

    Antalya'da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı

    Hindistan'da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti
    Dünya

    Hindistan'da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti

    Görüş Bildir