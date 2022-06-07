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    Bağcılar'da, Suriyeliyi başından vurup kaçtılar

    Suriyeli 3 işçinin yaşadığı dairenin camlarına vurup küfreden şahıslar, dışarı çıkan 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed'i başından vurarak öldürdü.
    • 07.06.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:56
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    Bağcılar'da, Suriyeliyi başından vurup kaçtılar

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde dün 05.30 sıralarında, Suriyeli 3 işçinin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen 3 kişi, evin camlarına ve kapılarına vurarak küfretmeye başladı.

    Suriyeli işçiler Sherifi El Ahmed, Mohammad El A., Yusuf N. ve Mohammad El A.'nın dışarı çıkmasını isteyen kişiler, bölgeden ayrıldıktan sonra yeniden geldi.

    Silahla başından vuruldu

    DHA’nın haberine göre; şahısların yeniden camlara vurarak küfretmeye başlaması üzerine 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed dışarı çıktı. Saldırganlardan biri elindeki tabanca ile Sherifi El Ahmed'e ateş etti.

    Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan El Ahmed, kanlar içinde yere yığıldı.

    Tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sherifi El Ahmed'i hastaneye kaldırdı. Ahmed, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi

    Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

    Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin M.B.Ö., Y.A., A.Y. oldukları belirlendi.

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    “Silah sesi duyduk, balkona çıktım”

    Silah sesini duyarak balkona çıkan bir mahalle sakinlerden biri, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

    "Biz sabah namaz kıldık eve girdik. Silah sesi duyduk. Balkona çıktım, baktım yaralı yerde yatıyordu. O kadar gördüm. Suriyeliydi. Bodrum katta oturuyordu. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Ambulans geldi götürdü.”

    Bağcılar da, Suriyeliyi başından vurup kaçtılar #1

    Bağcılar da, Suriyeliyi başından vurup kaçtılar #2

    Bağcılar da, Suriyeliyi başından vurup kaçtılar #3


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