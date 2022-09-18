Müşterinin 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksici, falçatalı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, boğazı ve başında kesikler oluşan taksici ağır yaralandı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi Yüzyıl Köprüsü mevkisinde 34 THT 70 plakalı taksiye saat 23.00 sıralarında binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu.

Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, falçata ile saldırıya uğradı.

Boğazından ve başından yaralandı

Acar, boğazından ve başından aldığı falçata darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağcılar'da taksiciye falçatalı saldırı ViDEO

Yoğun bakımda tedavi görüyor

Önce özel bir hastaneye kaldırılan Acar, ilk müdahalesinin ardından da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre boğazında ve başındaki yaralara dikiş atılan Acar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Meslektaşlarına yönelik saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti.

“Kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz”

Taksiciler adına konuşan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, kabinli taksi istediklerini söyledi.

Duman “34 THT 70 plakalı aracın şoförü Recep Acar. Almış olduğu yolcu tarafından falçata ile saldırıya uğradı. Boğazından ve baş kısmında yaralandı. Boğazı kesildi. Şu anda hastanede yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor. Biz dünyanın sayılı metropollerinin birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz.

“Kabinli araç istiyoruz”

Hırlısının gelip gasbettiği, hırsızının gelip darbettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, böyle psikopatın birinin de gelip bizi canımızdan ettiği bir mesleği yapıyoruz. Yıllardan beri, 'önce can güvenliğimiz' dedim. Hatta bunun için 10 bin tane ıslak imza topladık. Kabinli araç istiyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler.” dedi.

“Kamera görüntülerinden illaki tespit edilecektir”

Saldırganla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade eden Duman, “Arabada kamera var. Kamera görüntülerinden illaki tespit edilecektir. Şoförün canı gittikten sonra boğazını keseni bulsanız ne olur, bulmasanız ne olur? Benim için hiç önemli değil. Mühim olan burada olay yapılmadan, olaylara müdahale edebilmek. Bunun da en garanti yolu, yüzde doksan dokuz kabinli araç. Ne siyah taksi, ne turkuaz taksi, ille de kabinli taksi.” diye konuştu.