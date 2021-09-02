Bağcılar'da taksiciye silahlı saldırı

Tartışmaya tutuştuğu taksicinin arkasından cadde ortasında ateş eden şahsın o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde, iki yolcu ile taksi şoförü arasında araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YOLCU SİLAH ÇEKTİ

Tartışmanın ardından araçtan inen yolculardan biri, belinden çıkardığı silahla yoluna devam eden taksiye doğru ateş etti. Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi.

Cadde ortasındaki korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bağcılar'da tartıştığı taksicinin arkasından ateş etti