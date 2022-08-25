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    Bağcılar'da teras kattaki şömineye yıldırım isabet etti

    Güneşli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın teras katındaki şömineye yıldırım düştü. Bina sakinleri, binanın çöktüğünü düşünürken büyük korku yaşadıklarını anlattı.
    • 25.08.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:23
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    Bağcılar'da teras kattaki şömineye yıldırım isabet etti

    İstanbul Bağcılar'daki Güneşli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

    Terastaki şömineye isabet eden yıldırım, yüksek sesle mahalleliyi korkuttu.

    Korku içinde kalan bina sakinleri çatı katına baktığında yıldırım düştüğünü anladı.

    "Bina çöktü dedim"

    Ev sahibi Ali İhsan Demir, "Yatakta uzanıyordum. Ciddi manada bir gök gürültüsü oldu. Bina çöktü dedim. Kızlarımdan birisi çatı katındaydı, bağırdı. Onun sesiyle yukarı çıktık. Binada bulunan televizyonlar çalışmadı, elektrik sigortası atmış. Ciddi manada korktuk ama Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Sesi tarif edemem ciddi anlamda ben binanın bir tarafı çöktü sandım." dedi.

    Bağcılar da teras kattaki şömineye yıldırım isabet etti #1

    "Deprem oldu sandım"

    Bina sakini Sefa Demir, "Ben yatıyordum o sırada büyük bir sesle uyandım. Bina çöktü dedim. Sesten korktum. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bina çöktü, deprem oldu sandım." diye konuştu.

    Bağcılar da teras kattaki şömineye yıldırım isabet etti #2

    Bağcılar da teras kattaki şömineye yıldırım isabet etti #3


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