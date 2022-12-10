Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Aşırı hızlı bir şekilde ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar, O3 Otoyolu Aksaray istikametinde, saat 18.30 sıralarında, bir trafik kazası meydan geldi.

İddiaya göre; henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, aşırı hız nedeniyle kullandığı 34 EJF 937 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da yola savrularak takla attı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi, ters dönen araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





































