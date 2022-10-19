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    Bağcılar'da trafik magandalarına 20 bin 231 lira ceza

    Halkalı Caddesi'nde trafiği sıkıştırarak vatandaşlara rahatsızlık veren 13 sürücüye, 20 bin 231 lira ceza ceza yazıldı.
    • 19.10.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:29
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    Bağcılar'da trafik magandalarına 20 bin 231 lira ceza

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 16 Ekim Pazar günü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çevreye rahatsızlık veren trafik magandalarını tespit etti.

    Drift yaparak, karayollarında trafiğini aksatacak davranışlarda bulunan 13 sürücüye, duraklama ihlali ve saygısızca araç kullanmak ve yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka taşımak suçlarından cezai işlem uygulandı.

    20 bin 231 lira ceza yazıldı

    Trafiği tehlikeye sokan 13 sürücüye toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı.

    Motosiklet trafikten men edildi

    Ayrıca drift yapan B.T.’nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken,  motosiklet 60 süreyle trafikten men edildi.

    Sürücü polis ekiplerine teslim edildi

    DHA'nın haberine göre, sürücü B.T., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Bağcılar da trafik magandalarına 20 bin 231 lira ceza #1

    Bağcılar da trafik magandalarına 20 bin 231 lira ceza #2

    Bağcılar da trafik magandalarına 20 bin 231 lira ceza #3

    Bağcılar da trafik magandalarına 20 bin 231 lira ceza #4


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