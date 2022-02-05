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    Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası

    Asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Bir kişi eline aldığı silahla tünel içinde havaya ateş açtı. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 kişiye para cezası verildi.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 11:56
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    Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası

    İstanbul Bağcılar'da geçen salı akşam saatlerinde asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi.

    Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı.

    Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.

    800 LİRA CEZA

    Polis, olayın ardından Y.Ö. (22) ve E.Ö. isimli yaşı küçük şüpheliyi gözaltına alındı. 2 kişiye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' ve 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürülmesi'nden işlem yapıldı, 800 lira ceza kesildi.

    Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası VİDEO

    Bağcılar da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası #1

    Bağcılar da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası #2

    Bağcılar da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası #3

    Bağcılar da tünelde havaya ateş açan magandaya para cezası #4


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