Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 30.10.2022 tarihinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi.

6 şüpheli yakalandı

Operasyon sonucunda Ş.N.E., S.U., S.N.Ç. isimli kadın şahıslar ile Y.T., M.A.O. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Farklı uyuşturucu maddeleri ele geçirildi

Adreste yapılan kontrollerde; 31 adet toplamda 294 gr eroin, 20 gr uyuşturucu madde, 6,5 gr kubar 0,75 gr metanfetamin, 5,5 gr bonzai, 10 gr esrar, 51 bin 395 TL para, 1 adet hassas terazi, 6 adet telefon ele geçirildi.

Adli makama sevk edildi

Yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildi.

3 şahıs tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Ş.N.E., S.U. ve M.S. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T., M.A.O. ve S.N.Ç. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.