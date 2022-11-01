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    Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 01.11.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:37
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    Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 30.10.2022 tarihinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi.

    6 şüpheli yakalandı

    Operasyon sonucunda Ş.N.E., S.U., S.N.Ç. isimli kadın şahıslar ile Y.T., M.A.O. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Farklı uyuşturucu maddeleri ele geçirildi

    Adreste yapılan kontrollerde; 31 adet toplamda 294 gr eroin, 20 gr uyuşturucu madde, 6,5 gr kubar 0,75 gr metanfetamin, 5,5 gr bonzai, 10 gr esrar, 51 bin 395 TL para, 1 adet hassas terazi, 6 adet telefon ele geçirildi.

    Bağcılar da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #1

    Adli makama sevk edildi

    Yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildi.

    3 şahıs tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, Ş.N.E., S.U. ve M.S. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T., M.A.O. ve S.N.Ç. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bağcılar da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #2

    Bağcılar da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama #3

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